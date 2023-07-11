عبدالعزيز جاسم



وصل صباح أمس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة البرازيلي سيرجيو فارياس ومدرب اللياقة فيليب لبدء مهمته مع «البرتقالي» استعدادا للموسم الجديد 2023 - 2024. وكان في استقبالهما إداري الفريق حسين كلندر.



وشهد أول من أمس الحصة التدريبية الأولى للفريق بقيادة مدرب فريق تحت 21 سنة محمد النمش.



من جانبه، أكد مدير جهاز الكرة بنادي كاظمة د. فايز النصار، أن هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي مع مهاجم ولاعب وسط أجانب لتدعيم صفوف الفريق، وسيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق في حال تم إنهاء المفاوضات بنجاح، مبينا أنه تم تجديد عقد المحترف الأردني أحمد عرسان، والذي سيستمر مع الفلسطيني ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين عزي.



وعن اللاعب شبيب الخالدي، قال النصار إنه مستمر مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة على أقل تقدير، مبينا أنه تم منح اللاعبين الدوليين شبيب وحمد الحربي وعبدالله الفهد راحة بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبنا الوطني الذي شارك في بطولة الكأس الذهبية لدول اتحاد جنوب آسيا، على أن يباشروا تدريباتهم مع زملائهم بدءا من يوم 22 الجاري.



ولفت النصار إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة أسعد البنوان يدعم الفريق بقوة، مؤكدا أن كاظمة هو أحد الأندية الكبيرة في الكويت والخليج والوطن العربي، لذلك فالهدف بالموسم المقبل يتمثل في إحراز البطولات والصعود لمنصات التتويج، وليس المشاركة لمجرد المشاركة.



وأكد أن إدارته لجهاز الكرة في نادي كاظمة يضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة، مبينا أنه لاعب سابق في البرتقالي وليس بعيدا عن المجال الرياضي، وأنه بمساندة مجلس الإدارة وزملائه في الجهازين الفني والإداري وتوفيق اللاعبين في مهمتهم فإنهم جميعا سيحققون النجاح المأمول.



إلى ذلك يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته في معسكره بمدينة أزميت التركية استعدادا لخوض منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 27 الجاري، ومنافسات الموسم المقبل.



وكان الأبيض خاض مباراة ودية مع فريق أبها السعودي انتهت 1-1 وهي المباراة الأولى له في معسكره وسيخوض اليوم في السادسة مساء مباراة اخرى أمام فريق ساباهان الايراني.