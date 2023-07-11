استقطب تطبيق «ثريدز» الذي أطلقته مجموعة ميتا الأميركية العملاقة التابعة لمارك زاكربيرغ، لمنافسة «تويتر» الأسبوع الماضي، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، محطما الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» للتطبيق الأسرع نموا، على ما أفادت مواقع تتبع البيانات أمس.



وذكر موقع خدمة تتبع البيانات «Quiver Quantitative» أن التطبيق تجاوز 100 مليون مستخدم صباح أمس. وفيما احتاج «تشات جي بي تي» إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق «تيك توك» لمشاركة الفيديو تسعة أشهر، احتاج «إنستغرام» إلى عامين ونصف عام للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه في العام 2010.



وأصبح تطبيق «ثريدز» متاحا في متجري «آبل» و«أندرويد» الإلكترونيين في 100 بلد مساء الأربعاء الماضي، إلا أنه مازال غير متوافر في أوروبا لأن ميتا غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.



ولدى «تويتر» نحو 200 مليون مستخدم منتظم، لكنها عانت إخفاقات تقنية متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين.



واعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعـــــدة المستخدمــين الخاصــــة بـ«انستغرام» التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.