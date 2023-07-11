قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس، إن مستويات الجليد البحري بالقطب الجنوبي سجلت الشهر الماضي انخفاضا قياسيا، وهو ما يصفه خبراء الأرصاد الجوية بأنه مبعث قلق.



وقالت المنظمة إن مستويات الجليد البحري بالقطب الجنوبي سجلت أدنى مستوياتها في الشهر الماضي، الذي كان أيضا أشد «شهر يونيو» حرارة على الإطلاق، منذ بدء عمليات الرصد بالأقمار الاصطناعية. وانخفضت مستويات الجليد البحري عن المتوسط بمعدل 17%.



وقال مايكل سبارو، رئيس البرنامج العالمي لبحوث المناخ، لصحافيين في جنيف «اعتدنا ملاحظة هذه الانخفاضات في (مستويات) الجليد البحري في القطب الشمالي لا الجنوبي. هذا انخفاض هائل».