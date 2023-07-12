عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة قانونية ابلغ وزارة التربية بضرورة قبول جميع الطلبة «البدون» المتفوقين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأشارت المصادر الى ان ذلك جاء انطلاقا من حرص الجهاز على فتح المجال للطلبة البدون المتفوقين في الثانوية العامة لدخول المؤسسات التعليمية العليا المختلفة.



وأوضحت المصادر ان الفئات المسموح لها هي: ابناء الكويتية والشهداء والأسرى وابناء المشاركين في الحروب وكذلك الذين يحملون احصاء 1965، مشيرة الى ان الجهاز لم يتوقف عند هذا الحد بل فتح المجال ايضا لجميع ابناء المقيمين بصورة غير قانونية ممن نسبهم 95% فما فوق. وأعربت المصادر عن شكرها وتقديرها للجهاز المركزي على هذه المبادرة التي تستهدف المستقبل العلمي لهؤلاء الطلبة.