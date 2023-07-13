حنان عبدالمعبود



ثمن الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والأهلية في الكويت في مكافحة المخدرات والتصدي لها والحد من انتشار هذه السموم القاتلة والمدمرة للمجتمعات.



ودعت عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة العلاقات الدولية د. حصة الشاهين في بيان صحافي عقب مشاركة الاتحاد في الفعالية التي اقامتها إدارة رعاية الأحداث بقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أمس الأول الى توحيد الجهود الدولية للتصدي لانتشار المخدرات في العالم ومجابهة الأخطار المحدقة بالمجتمعات بسبب تلك الآفة الخطيرة. وأضافت أن تنظيم مثل تلك الفعاليات يتيح الفرصة لمزيد من التعاون مع الجهات العاملة في مكافحة المخدرات، مشيرة الى ان المتغيرات المتسارعة بهذا الخصوص تتطلب وقفة سريعة وقوية للتصدي لهذه الآفة بكل ما يتوافر من إمكانات مادية وبشرية تؤدي الى حماية الشباب من الوقوع السهل والسريع في الإدمان.



وأشادت الشاهين بتوجه الكويت القوي والحازم وعلى أعلى المستويات لمكافحة هذه الآفة المدمرة وحماية المجتمع الكويتي منها، مثمنة ما يوليه المسؤولون في الدولة من أهمية بالغة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق المستمر مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.



وأكدت استعداد الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان للتعاون والشراكة مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص، موضحة ان هذا يأتي ضمن أهداف واستراتيجية الاتحاد التي يسعى إلى تحقيقها.