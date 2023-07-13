ثامر السليم



تحت رعاية وزير التعليم د.حمد العدواني، أقامت وزارة التعليم العالي اللقاء التنويري للطلبة المقبولين في خطة البعثات السنوية للعام 2023/2024 بحضور وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم يومي الاثنين والثلاثاء في قاعة المؤتمرات جامعة الكويت «الشدادية»، وأقيم اللقاء على 3 فترات موزعة حسب القبول في دول الايفاد.



وألقت الملحم كلمة شكرت فيها وزير التعليم العالي لرعايته للقاء التنويري للطلبة المبتعثين من وزارة التعليم العالي 2023/2024 وكل من ساهم بتنظيم هذا اللقاء وما سبقه من اجراءات وجهود بذلت للوصول إلى ما نحن عليه اليوم، معبرة عن سعادتها بلقاء كوكبة الطلبة الخريجين المتميزين الذين سيتم التحاقهم للابتعاث بالجامعات الخارجية.



وأضافت الملحم إنه انطلاقا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرص وزير التعليم على أهمية الاستثمار برأس المال البشري ورفع كفاءة مواردنا البشرية، فقد تم العمل على ابتعاث ابنائنا الى جامعات ذات تصنيفات عالمية للاستفادة من التخصصات الحديثة.



وقامت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات بالتكليف وفاء الصراف ومراقب البعثات الأجنبية نسيبة النصف ورئيسة قسم بعثات المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا نورة العنزي ورئيس قسم بعثات الدول العربية شعاع السالم ورئيس قسم الولايات المتحدة الأميركية وكندا بشرح أهم نقاط التي تفيد الطلبة خلال اللقاء التنويري منها: توقيع التعهد واستكمال مستندات ما بعد القبول، والفيزا، وشروط الايلتز والتوفل، وخطوات الانسحاب من خطة البعثات السنوية، وشروط تغيير التخصص ـ مقر البعثة، وتعريف الضمان المالي والهدف منه، وسنة اللغة، ومرافقة ولي الامر، والمرشد الأكاديمي، واختبارات القبول المعتمدة، والحصول على قبول في جامعة متميزة.