دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى العدول عن قرار قطع الدعم الغذائي عن لاجئين سوريين اعتبارا من الأول من أغسطس.



وقال الصفدي في تغريدة على تويتر «هذا ليس من مسؤولية الأردن. إنها (مسؤولية) من يقطع الدعم. لا نستطيع تحمل هذا العبء وحدنا».



وأضاف «نناشد برنامج الأغذية العالمي وغيره ممن يقطعون الدعم عن اللاجئين السوريين العدول عن القرار».



ولم يرد ممثلو برنامج الأغذية العالمي على طلبات من «رويترز» للتعليق. وتكافح الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الأخرى من أجل الاستمرار في مساعدة السوريين في ظل زيادة الاحتياجات وتراجع تدفقات التمويل.



ويحتاج أكثر من 15 مليون شخص في أرجاء البلاد للمساعدات، وهو رقم قياسي، كما أن معدلات سوء التغذية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن الأمم المتحدة قالت في يونيو إنه لم يتم تمويل مناشدتها للعمل الإنساني في سورية هذا العام، وقيمتها 5.4 مليارات دولار إلا بنسبة 11% فقط.