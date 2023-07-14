تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بأحدث ظهور لها من الولايات المتحدة الأميركية.



والصورة المتداولـــة نشرتها الملكة رانيا على صفحتها الرسمية في «انستغرام» قائلة بتعليق: «في ملتقى صن فالي»، تضم صورا لها وللعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وابنها وزوجته الأميرة رجوة.



وشارك العاهل الأردني وولي عهده في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية وفقا لقناة المملكة الأردنية الرسمية، حيث عقد على هامش أعمال الملتقى لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية والأميركية الكبرى.



وذكرت الملكة رانيا في تعليقها تحت الصورة المتداولة، أن اللقاءات تناولت «الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وتطرقت إليها رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا، وإمكانية التعاون بين القطاع الخاص المحلي والعالمي في تحقيق هذه الرؤية خلال العقد المقبل، بالشراكة مع الحكومة».