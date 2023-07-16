قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمى ان الاتحاد مستمر في مطالباته بحقوق الموظفين حتى ينالوا جميع حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن قرارات الجمع بين العمل والدراسة ووقف الاستثناء من شروط الترقية في الوظائف الاشرافية «إصلاحية».



وأشاد العازمي في تصريح له بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالموافقة على الجمع بين الدراسة والعمل داخل الكويت وقرار وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل الوظائف الإشرافية، مبينا أن قرار الجمع بين الدراسة والوظيفة احد مطالب اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، مباركا لجميع الموظفين الكويتيين صدور هذا القرار الذي طال انتظاره والذي من شأنه التسهيل على الموظفين لاستكمال دراستهم العلمية مع ممارسة الوظيفة، شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية على تحقيق هذا المطلب الذي كان حلما للكثير من الموظفين.



وبين أن قرار وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل الوظائف الاشرافية خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيمنح شعور الطمأنينة والعدالة لجميع الموظفين المستحقين لشغل الوظائف الاشرافية وإعطاء كل ذي حق حقه، لافتا إلى ان الاتحاد مستمر في مطالباته بحقوق موظفي القطاع الحكومي حتى ينالوا جميع حقوقهم المشروعة، من ضمنها «البديل الاستراتيجي» لزيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي.