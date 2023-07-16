عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية يوم الثلاثاء 18 الجاري آخر يوم عمل للمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني، كما سيتم في نفس اليوم توزيع الشهادات على الطلبة، وذلك بعد التدقيق والمراجعة والاعتماد النهائي للنتيجة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان الوزارة لم تحدد حتى الآن موعد اعلان نتيجة اختبارات الثاني عشر رغم ان طلبة القسم العلمي أنهوا امتحاناتهم الاربعاء الماضي وأصبحت نتيجتهم جاهزة، مشيرة الى ان زملاءهم طلبة الادبي سيكون الاحصاء آخر امتحاناتهم اليوم الاحد، بينما طلبة «الديني» سيختتمون مشوارهم الاثنين بامتحان القرآن الكريم والتجويد. هذا، ويؤدي طلبة الصف العاشر اختبار الكيمياء وطلبة الحادي عشر أدبي تاريخ والحادي عشر علمي كيمياء اليوم الأحد.