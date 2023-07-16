قال المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار العقاري في شركة أركان الكويت العقارية براك المزيرعي، إن «أركان» حققت إنجازين جديدين في إطار استراتيجيته المستقبلية التي تستهدف تحقيق نمو متزايد في الأرباح وإعادة هيكلة محفظتها العقارية، حيث تم بيع عقار استثماري في منطقة السالمية في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليون دينار، وأثمرت تحقيق أرباح صافية للشركة بواقع 470 ألف دينار، بالإضافة إلى صفقة أخرى للاستحواذ على عقار تجاري بقيمة إجمالية بلغت 6.875 ملايين دينار وبعائد استثماري يصل إلى 9% سنويا.



وأوضح المزيرعي في تصريح صحافي أن هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتـيـجـية الـشـركـة الرامية الى تعزيز الإيرادات وتحقيق المزيد من الأرباح التشغيلية لمساهميها، حيث تضاف الإنجازات الجديدة إلى سلسة إنجازات الشركة السابقة وتعزز من مكانتها بين كبرى الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.



وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة التي شهدتها الشركة مؤخرا، تستهدف تطبيق سياسة التخارج من العقارات غير المدرة للدخل والتوجه نحو عقارات أخرى أكثر ربحية، وذلك كله بهدف زيادة الأرباح وتعزيز الإيرادات المالية، وتعظيم الأصول للارتقاء والنمو بالأرباح السنوية للمساهمين والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة، وتجنيبها قدر الإمكان التأثيرات الاقتصادية المحيطة لتحقيق أفضل نتائج مالية ممكنة.



بدورها، قالت مدير الاستثمار بشركة أركان العقارية فاطمة رزوقي إن «أركان» حريصة كل الحرص على ترسيخ رؤيتها بأن تكون ضمن أكبر الشركات الرائدة في قطاع العقار بالسوق المحلي، وذلك كله يتأتى من خلال تأسيس قواعد ثابتة تسمو إلى تطلعاتها المستقبلية من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وتنويع استثماراتها على الصعيد المحلي أو حتى على صعيد الأسواق الجديدة، والحرص على تقليص تواجدها في الأسواق العقارية المتأثرة بالصعوبات والتقلبات الاقتصادية الحالية.