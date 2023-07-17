قالت السلطات الإسبانية أمس انه تم إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق غابات بجزيرة لابالما عن السيطرة، في وقت تجتاح فيه أوروبا موجة من الطقس الحار.



واندلع الحريق في لابالما في الساعات الأولى من صباح أمس الأول بمنطقة إل بينار دي بونتاجوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار في شمال الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري، وقاد الحريق لإجلاء أفراد من قريتي بونتاجوردا وتيخارافي. وشاركت عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.



وقال فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن الحريق تسبب في تدمير ما لا يقل عن 13 منزلا.



وذكرت السلطات أن الحريق أتى على نحو 115 ألف فدان من الأراضي.



وهذا الحريق هو أول كارثة طبيعية تشهدها الجزيرة منذ ثوران بركان في سبتمبر 2021.