طالبت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة محتجزي باحثة إسرائيلية في العراق بتبادلها مع أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.



جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة امس بمشاركة أقارب الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.



ورفع المشاركون في الوقفة علم فلسطين وصور أسرى تعتقلهم إسرائيل في سجونها، كما رفعت لافتات كتب عليها «نناشد أهلنا في العراق أن تشمل صفقة التبادل أسرانا في سجون الاحتلال».



وقال منسق اللجنة زكي دبابش، خلال مؤتمر صحافي مخاطبا من قام باحتجاز الباحثة الاسرائيلية، إن «حرية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني معلقة بعملية تبادل مشرفة تقومون بها».



وأضاف دبابش إن «أهلنا في العراق يمتلكون مفتاحا لتحرير أسرى فلسطينيين، ويجب عدم التفريط به، فالاحتلال لا يمكن أن يفرج عن أسير إلا في صفقة تبادل».



وأعلنت إسرائيل في 5 الجاري أن كتائب «حزب الله في العراق» تحتجز باحثة إسرائيلية تحمل الجنسية الروسية منذ عدة أشهر.



وأوضح البيان أن تسوركوف باحثة أكاديمية زارت العراق مستخدمة جواز سفرها الروسي وهي لا تزال على قيد الحياة.



في غضون ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 11 أسيرا قضوا داخل المعتقلات، وهو ما يفضح تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتغاضيه عن جرائمه اللاإنسانية.



وأكدت الهيئة أن هذه السياسة العنصرية المتبعة من الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة ومؤشر على سقوط المنظومة الدولية ومؤسساتها، واستمرار هذا النهج الإجرامي يفقدنا الثقة في العدالة الدولية، كما يعطي دولة الاحتلال المزيد من التطرف لارتكاب المزيد من الجرائم الحاقدة.



إلى ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن شابا أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.



وأضافت المصادر ذاتها أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.