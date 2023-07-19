تم افتتاح النصب التذكاري لشهداء الكويت في مدينة جنين، وتحديدا في بلدة رمانة، وذلك بحضور سفيرنا لدى فلسطين د. مبارك الهاجري ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية د.ناصر القطامي، ورئيس مجلس قروي رمانة حسن صبيحات، ورئيس الهيئة الوطنية لتخليد الشهداء العرب محمد حبش، ونائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين العميد فداء تركمان، ومدير وزارة الحكم المحلي في جنين عبدالمجيد مدنية وممثلين عن حركة فتح وفصائل العمل الوطني والمؤسسات المدنية والأهلية وفعاليات بلدة رمانة.