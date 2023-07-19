استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي «رؤية الكويت 2035» والشراكة بين الكويت ومنظمات الأمم المتحدة.



جاء ذلك في فعالية نظمتها الكويت بعنوان «رؤية الكويت 2035» على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، وأدارها مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير طارق البناي بحضور المدير بالبرنامج الإنمائي الأممي وليد الدرديري وبحضور سفراء ورؤساء وفود من دول الخليج.



وخلال الفعالية، تحدث مهدي أيضا عن مشروع البرنامج الوطني والمخرجات والنتائج الايجابية لـ17 مشروعا نفذتها الكويت بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن اتفاقية برنامج التعاون الوطني.



وفي تصريح لـ«كونا» أوضح مهدي أن المشروعات تغطي بناء القدرات وتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من الجهات الحكومية وجهود تدريب موظفي القطاع العام والتنسيق الذي جرى مع جميع القطاعات بالدولة.



ولفت الى أن التعاون بين الكويت والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تمخض عنه الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد إعداد التقارير الدولية وعلى صعيد الاستراتيجيات والأطر العامة، بالإضافة



إلى الورش والدورات التدريبية لبناء القدرات في المؤسسات حديثة الانشاء كالمركز الكويتي للسياسات العامة والمرصد الوطني للتنمية المستدامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.



وأشار مهدي إلى أن الملكية الوطنية للمشروعات هي الأساس وأن الاعتماد على المنظمات الدولية يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي والفني وليس في تنفيذ هذه المبادرات التي يعتبر تنفيذها شأنا وطنيا، لافتا إلى أن الحاجة إلى المنظمات الدولية هي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.



وبين مهدي أن ممثل منظمة الصحة العالمية أشاد خلال مداخلته بدور الكويت في مكافحة جائحة «كورونا». وأشار إلى التعاون غير المسبوق بينه وبين الكويت.



وأوضح أن ممثلا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (إسكوا) أشار خلال مداخلته إلى وجود مجموعة من المشاريع سيجري التعاون فيها مع الكويت ومع منظمة الهجرة الدولية.