توارث حب البحر والصيد أباً عن جد وسمكة مچوه نقعة الشملان أول الغيث، وبعدها رافق عمه النوخذة خلال رحلات صيده إلى المحادق الشمالية والجنوبية وازداد شغفه في الصيد إلى يومنا هذا، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد مراد الذي حدثنا عن مشواره البحري أيام الطفولة، وأين تتواجد أغلب الأسماك الآن، وافضل أماكن وأوقات صيد السبيطي، وما هو خط عبور النقرور، ولماذا يسعى اغلب حداقة الجنوب لصيد سمكة الچنعد، ومتى يكثر صيد سمكة الشيم، كما اطلعنا أحمد مراد على أنواع الشعم، وأين يتواجد وما هي ييمته، وافضل أوقات صيد الهامور، وما الطريقة الحديثة في الصيد التي اكتسحت الساحة البحرية، وما هي ييمة النويبي وأماكن تواجده، ومتى يكون صيد الشيمة «سماري»، ونصائح ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار، فإلى التفاصيل.



بدايتي في هواية الحداق كانت منذ الصغر لأني من عائلة بحرية أبا عن جد، وكان الموضوع يستهويني اكثر من أي شيء آخر، وكنت اقعد مع البحارة في لنجات نقعة الشملان وأسوي العجين في اللنج وأحدق لسمكة المچوه داخل النقعة، ولكن اللي كان له الفضل الكبير بغرس هذه الهواية فيني عمي ربي يحفظه النوخذة عبدالأمير دشتي، وبلشت حداق الطراد معاه وكنا نطلع للمحادق الجنوبية والشمالية وكل طلعة يزيد شغف الحداق والزفر فيني اكثر لين تولعت فيه، وصارت هذه الهواية جزءا لا يتجزأ من حياتي اليومية.



سمكة الصيف ثقيلة



ويتابع أحمد مراد: موسم الصيف عندنا يمتاز بالسمكة الثقيلة اللي تتطلب حجم خيط أكبر وتجهيز كامل من ناحية العدة والييم واختيار مكان ووقت الصيد، حاليا السمكة تقريبا في كل مكان، والقصد انها تتواجد في (الرق) المياه الضحلة والغزر كذلك، ولكن يجب اختيار الأماكن الصخرية لأن السمكة في الصيف تتواجد فيها بكثرة مثال على ذلك سمكة الشماهي في شهر يونيو ويوليو تتواجد في جزيرة عوهة، ويكون صيدها على الروبيانة الفرش والخثاق، الشعم والسبيطي يتواجدان قريب الأسياف، وفي داخل الجون تحديدا مثل الحيشان والرشدان والخيوسة لأن يلحق أسماك الميد والزوري والسلس ولا يمنع ان يتم صيده في أماكن أخرى.



أوقات صيد السبيطي



ويضيف مراد: السبيطي من الأسماك المحببة عند كثير من الحداقة، خاصة أهل الشمال، فهم يسعون وراء هذه السمكة بشكل كبير ولصيدها يجب بذل الأسباب والباقي توافيق من رب العالمين، يجب تحديد حجم الخيط على حسب المكان الذي بنحدق فيه اذا كانت القوعة صخرية يجب أن يكون حجم الخيط من 60 إلى 80 أما اذا كان بأماكن طينية ورملية، فالأفضل تصغر حجم الخيط من 50 إلى 60، وبالنسبة للييم السبيطي سمكة ترعى على الييمة المتوافرة بالمكان إذا كان المكان فيه زوري فالأفضل ان تحدق بالزوري واذا سلس، فالأفضل السلس والأماكن الصخرية بالأقواع أنا اختار النغاقة، وهناك طعوم أنا اسميها الجوكر مثل مصران الدجاج فهو يصلح في كل الأماكن للسبيطي، أما بالنسبة للمايات فتختلف من مكان لآخر، وهذا الشيء يعتمد على مجهود الشخص لازم يجرب كل المايات في المكان ويحدد افضل وقت لرعي السبيطي، ولكن هناك أوقاتا يتفق عليها الغالبية مثل اذا اكتملت القمرة وأول الرشة وأول الثبر وأوقات الفجر.



طرق صيد النقرور والچنعد



ويقول أحمد مراد: النقرور سمكة موسمية لها خط عبور وتعتبر من الأسماك المهددة بالانقراض لأنها من وجهة نظري خفت بشكل كبير عن السنين الماضية، وبداية موسمها في شهر مارس ويمتد إلى شهر سبتمبر، وافضل الأماكن لها الفنطاس والأقواع الشمالية مثل الركسة الشمالية والجنوبية وجزيرة عوهة، وأيضا تتواجد في المحادق الجنوبية مثل أقواع قاروه وأم المرادم والأرياق وأفضل ييمة لها الروبيانة العودة والخثاق، أما بالنسبة لسمكة الچنعد فهذه السمكة لها معزة خاصة عند أهل الجنوب، فهم يسعون وراها ولمسافات بعيدة وتتواجد في الجزر الجنوبية مثل كبر وأم المرادم وقاروه وأيضا تتواجد في الأقواع الجنوبية وقطعة أم ديرة، قديما كانت طريقة صيدها بالطريقة التقليدية وهي الميرور، ومع تطور وسائل الصيد تطورت الطريقة إلى البورد والقفاش وتميز حداقة الكويت بها أما لأحدث طريقة توصلوا لها هي طريقة التشخيط الحي، وهذه الطريقة مميزة باصطياد الحجم الكبير منها.



الشيمة تبي تجهيز خاص



ويضيف: سمكة الشيمة لها معزة خاصة عندي، وهي من الأسماك التي استمتع بصيدها لأنها مو سهلة وتحتاج حسبة ماية وتجهيز خاص لها، وتعتبر من الأسماك التي لا تنقطع عندنا صيفا وشتاء، ولكنها تكثر في أوقات معينة وهي شهر مارس وأيضا يونيو، ولغاية أغسطس وأيضا في شهر ديسمبر، وتعتبر سمكة حركية وتنتقل من مكان لآخر تلحق المرعى مثل العوم والزوري واليميام، أماكن تواجدها الدردور وعوهة والأقواع الشمالية، وطرق صيدها الحداق واللفاح، والجق بالنسبة لي اذا كانت الماية حامية، فأفضل الطرحة، أما اذا كانت الماية راخة فأفضل أني ارفع السن واحدق لها بطريقة (السماري) اليميام والزوري من افضل الطعوم المستخدمة، ولكن احرص على ان يكون حيا.



الشعم الأصفر موسمي



وأضاف: الشعم سمكة مستوطنة في الكويت، وهي متواجدة في الصيف والشتاء، ولكن تختلف بالأماكن والمواسم والييم، وهناك نوعان من الشعم الاول الأصفر، وهو يعتبر موسميا والثاني الشعم الأزرق، وفي ناس تسميه الأبيض، وهذا النوع متواجد طوال السنة، وبالنسبة للشعم الاصفر فموسمه يبلش من شهر يناير ولغاية مارس ويكثر في الأقواع الشمالية وييمته الروبيانة والصلاخة ومصران الدجاج، أما بالنسبة للشعم الأزرق أو الأبيض، ففي فترة الصيف يتواجد بالأماكن الصخرية مثل الحيشان والرشدان وييمته الشريب، وفي فترة الشتاء يتواجد في الأماكن الطينية غالبا وييمته الروبيانة، وبالنسبة لسمكة النويبي أيضا متواجدة طوال السنة، وتكثر في فترة الشتاء في الأماكن الطينية مثل الدفان وييمتها الروبيان والخثاق، وأيضا نصيدها بطريقة الجق.



أوقات صيد الهامور



وأكد أن الهامور عشقي الخاص في البحر واستمتع جدا بصيدها لقوتها والتحدي الذي تعيشه معاها لحظة صيدها، وهو موجود طوال السنة، وأماكن تواجده في الطبعانات والأقواع الصخرية الشمالية والجنوبية يكثر في فترة العبور شهر سبتمبر وأكتوبر خلالها يبدأ يتنقل من الأماكن الضحلة إلى الأماكن الغزيرة وفترة دخوله علينا خلال شهري ابريل ومايو ويكثر في الأماكن القريبة وداخل الجون، بالنسبة للييمة الچم دواء وأيضا الشعم والنويبي واليميام، وخلال فترة الشتاء استخدم الييمه الميتة غالبا لأن يكون كسول فأستخدم الخثاق والاخطبوط والنويبي واحدق له بالأقواع الغزيرة.



أفضل وسائل الصيد



ويضيف مراد: الجق حاليا من افضل وسائل الصيد في جميع المواسم وتقريبا حق كل أنواع السمك، فهذه الطريقة سهلت على الكثيرين وتمتاز بالتنوع في السمكة، وتختلف الجقات من ناحية الوزن واللون والشكل طبعا اختيارك للجق يكون بتحديد السمكة المستهدفة، وأنا شخصيا استخدم جقات اخوي الشطي، وقد تميز بهذا المجال ووفر لنا الجقات اللي تقدر تصيد أي سمكة فيها بجق واحد بحكم التجارب العديدة، وتمتاز هذه الطريقة بأن السمكة تهجم على الجق بدافع الجوع والفضول، وأكثر المرات نصيد السمكة والميدار حايشها في الجسم، وهذا دليل على أن السمكة هجمت على الجق بدافع الفضول أو حركة الجق فقط.



ختامية



واختتم أحمد مراد قائلا: نحن نعيش في دولة بحرية وأغلب شعبها متجهين على البحر أتمنى من المسؤولين الاهتمام بهذه الهواية من خلال تطوير المسنات وتوفير مصافط برية وبحرية برسوم رمزية تكون في متناول الجميع، وأيضا أرجو من اخواني مرتادي البحر حديثا ان يتثقفون بالثقافة البحرية الأصيلة باحترام الآداب العامة مثل مرورك بين الطراريد وصوت الأغاني وأيضا قوارب الإيجار يجب أن تكون هناك رقابة جادة عليهم، فهم أغلب الأوقات لا يلتزمون بقوانين البحر من أمور ملاحية وطريقة قيادة الطراد، وربي يوفق الجميع بالصيد الطيب.