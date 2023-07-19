أكد عضو اتحاد كرة الطاولة عيد العويهان أهمية منافسات بطولة آسيا للشباب لكرة الطاولة في إكساب اللاعبين الخبرة وبناء قدراتهم وتطوير مستوياتهم. وأضاف في تصريح على هامش مشاركة المنتخب الوطني في منافسات النسخة الـ 27 من البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى 22 من يوليو الجاري أن اللاعبين المشاركين في هذه البطولة هم من فئة الشباب الصغار، مشددا على أن هذه المنافسات تصقل مهاراتهم وتزيدهم إصرارا على تحقيق الانجاز في البطولات المقبلة، مشيرا إلى أن اللعبة تحتاج إلى تركيز ولياقة، وهذه الأمور تكتسب بالمشاركات الخارجية.



وكان منتخب الطاولة - بنات قد خسر أمام منتخبات تايلند ولبنان وكوريا، كما خسر منتخب الشباب أمام منتخبات هونغ كونغ وسريلانكا والهند في منافسات البطولة.



ويشارك المنتخب الوطني في فئتي تحت 19 عاما و15 عاما عبر ست لاعبات و12 لاعبا تحت قيادة رئيس الجهاز الفني الكابتن إبراهيم الحسن ونائب رئيس اتحاد كرة الطاولة رئيس الوفد د. سعود السربل ومشرفي الفريق علي العطار وجواهر القلاف.