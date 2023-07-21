هادي العنزي



أعلن مدافع منتخبنا الوطني السابق وناديي القادسية والسالمية مساعد ندا اعتزاله كرة القدم مساء أمس الأول بعد مشوار متميز قدم خلاله مستويات عالية، حصل خلالها على العديد من الألقاب، من بينها فوزه مع الأزرق بلقب كأس الخليج، وتتويجه مع القادسية بـ 7 ألقاب للدوري.



وشكر المدافع الدولي السابق في تغريدة له على حسابه في «تويتر» كل من ساهم في تطوره، وجميع اللاعبين الذين زاملهم طوال مشواره الكروي، وقال:«عقلي يريد، وقلبي لا يريد، إنها أصعب لحظات حياتي، ولكن دوام الحال من المحال، لكل بداية نهاية». وقد احترف مساعد ندا في عدد من الأندية السعودية، خلال مسيرته حيث لعب لنادي النصر، والشباب، والعروبة، كما لعب لنادي الوكرة القطري.