عاطف رمضان

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إعادة محطة التحويل الرئيسية «الشعيبة A» للخدمة، مؤكدة العمل على إعادة التيار الكهربائي للمغذيات الفرعية بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد الحريق الذي تعرضت له المحطة مساء أمس الجمعة.



وكان المتحدث الرسمي للوزارة الكهرباء م.فيصل السميط قد ذكر أن حريقا محدودا اندلع في محول مرتبط بمحطة التحويل الرئيسية الشعيبة A في تمام الساعة 23:56 مساء يوم الجمعة، لافتا الى عزل المحطة احترازيا بالكامل، ما أدى لفقد مقداره 43 ميغاواط، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة الصباحية.



وأوضح السميط أن فرق قوة الإطفاء العام والطوارئ التابعة للوزارة تواجدت في الموقع، وتم إخماد الحريق في تمام الساعة 01:15 فجر اليوم السبت، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية، وجار الوقوف على أسباب الحريق.