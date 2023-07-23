قامت «كرياليتي» الشركة الرائدة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بتنظيم تحالف مع «كيدزانيا» الكويت بهدف الترفيه عن الاطفال في مختلف المجالات العلمية مثل مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تختص بها شركة «كرياليتي» التي توفر جميع أنواع الطابعات والمواد وكل الاحتياجات بخصوص هذا المجال.



فعند مشاركة الاطفال في الأنشطة بمجال الطباعة الثلاثية الأبعاد، سيكون لدى الطفل المتعة والتحفيز ويولد لديه حس الإبداع حين يدرك انه يمكنه طباعة أي شيء يدور في مخيلته باستخدام هذه الطابعات. وبفضل «كيدزانيا» استطعنا إنشاء أنشطة بسيطة وممتعة للأطفال لتزيد رغبتهم في التعمق بهذا المجال، حيث إن هذه الانشطة مبنية على أساس إيحاء الطفل بأن ما سيصممه ويطبعه سيكون بمنزلة الحجر الاخير لإتمام مشروع البناء، وهذا ما سيشعره بأهمية ما قام بعمله، وذلك بالإضافة الى الجانب الترفيهي الموجود في البيئة العامة لأنشطة «كيدزانيا» ونسعى من خلال هذا التعاون لجعل الطفل مواكبا لعصره وقادرا على استخدام التطور ليعود عليه بالفائدة بمساعده كرياليتي التي توفر أحدث وأفضل الطابعات التي تجعل هذا المجال سهلا وبسيطا لجميع الفئات العمرية. وحصد هذا المفهوم العديد من الجوائز ومعترف به عالميا، لمزجه الفريد بين الترفيه والتعليم للأطفال.