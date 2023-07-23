عبدالكريم العبدالله



شكل وزير الصحة د.أحمد العوضي لجنة لاختيار الملاحق الصحية بالخارج برئاسة الوكيل المساعد د.عبدالرحمن المطيري. وذكرت مصادر صحية، مطلعة في تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه اللجنة ستقوم باختيار الملاحق «الصحية ـ المالية ـ الإدارية» وفقا للشروط والضوابط التي حددتها قرارات مجلس الخدمة المدنية.



وتأتي هذه اللجنة بعد صدور قرارات بإنهاء ندب الملحقين الصحيين والإداريين والماليين في المكاتب الصحية بالخارج في «واشنطن ـ لندن ـ فرانكفورت ـ القاهرة ـ باريس» بتاريخ 21 يونيو الماضي بعد انتهاء فترة عملهم، علما أن تنفيذ قرارات إنهاء الندب سيكون اعتبارا من تاريخ 31 أغسطس المقبل. وكشفت المصادر عن توجه لفتح مكاتب صحية جديدة في المملكة العربية السعودية وتركيا، مشيرة إلى انه جار التنسيق مع حكومات تلك الدول في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن وزير الصحة د.أحمد العوضي كان قد أصدر قرارا بإغلاق المكتب الصحي الكويتي في المملكة الأردنية الهاشمية، ونقل التأمين الصحي للطلبة إلى المكتب الثقافي الكويتي هناك.