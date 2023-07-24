الأنصاري: علامة فارقة في مسيرتنا تعكس التزامنا بخلق تجارب غير مسبوقة لعشاق العطور في المنطقة وخارجها

افتتحت مبخر، الشركة الرائدة في مجال إنتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عدة فروع جديدة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وذلك كجزء من خطتها التوسعية لتنشر تجربتها الفريدة في مجال العطور بمختلف بقاع العالم. وانطلاقاً من سمعتها ومكانتها القوية في السوق الكويتي، تسعى مبخر إلى تعزيز باقاتها ومنتجاتها المميزة من العطور وشبكة قوية من الشراكات الإستراتيجية لترسم مساراً طموحاً للنمو والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما تضع نصب أعينها تأسيس وجود قوي في أسواق العطور العالمية.

وفي بيان لها، أكدت مبخر أن التوسع يمثل علامة فارقة للشركة، ويعكس التزامها بخلق تجارب غير مسبوقة لعشاق وخبراء العطور في المنطقة وخارجها. بعد شراكتها الإستراتيجية مع فلاورد Floward ، تخطط مبخر لتوسيع تواجدها الجغرافي، وتلبية احتياجات شريحة أكبر من الجمهور، لتعزز بذلك علامتها التجارية وتؤكد مكانتها كاسم شهير في عالم صناعة العطور العالمية.

مع افتتاح أحدث فروعها في المملكة العربية السعودية، تقدم مبخر لعملائها في السعودية مجموعتها الكاملة من العطور لتمنحهم تجربة غامرة وتؤكد ريادتها في مجال البيع بالتجزئة. لا سيما وأن لدى مبخر الآن فروعا في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، مع خطط مستقبلية لافتتاح فروع إضافية في عدد من الدول الأخرى.

وبهذه المناسبة قال أحمد الأنصاري ، الرئيس التنفيذي لمبخر: تهدف خطتنا التوسعية إلى وضع مبخر في مصاف العلامات التجارية الرائدة في صناعة العطور إقليمياً، والوصول بمنتجات مبخر إلى جميع أنحاء العالم. ومن خلال مجموعتنا الفريدة من العطور الشرقية والغربية، تمكنا بالفعل من إرضاء أذواق محبي العطور المتنوعة.

وحول عملية التوسع، قال الأنصاري: تمثل فروعنا الجديدة في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو أن نصبح علامة تجارية معترف بها عالمياً. ويأتي القرار الاستراتيجي بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على أعقاب الطلب القوي على تشكيلة عطورنا عالية الجودة، ونحن متحمسون لتقديم مجموعتنا من العطور إلى جمهورنا الجديد.

يمكن للعملاء في الرياض زيارة أحد فروع مبخر في الرياض بارك، والحمراء مول، وبانوراما مول، والنخيل مول، وذا فيو مول، والسلام مول، وكذلك في جدة عبر الفروع الموجودة في السلام مول، وفرع الشرقية في الظهران مول والنخيل مول.

ستقدم الفروع الجديدة مجموعة كاملة من منتجات مبخر، بما في ذلك روائح العود المميزة، وعطور الأزهار الفاخرة، وخلطات البخور الحصرية، وغيرها من المنتجات. فضلاً عن ذلك فإنه قد تم تصميم المتاجر لتوفير تجربة حميمة وفاخرة للزوار، تذكرنا بالتراث العربي الفريد لمبخر إلى جانب لمسة من الأناقة العصرية.

وفي هذا المجال أضاف الأنصاري: نؤمن بقوة الرائحة كشكل من أشكال التعبير والتواصل، ولهذا يسعدنا أن نروي قصصاً جديدة لجمهورنا من خلال هذه الفروع الجديدة في المملكة العربية السعودية. ومع استمرار نمو علامتنا التجارية، سوف نواصل التزامنا بضمان الجودة والحرفية والأصالة، مع غرس كل زجاجة بجوهر عطري غني، بينما نوفر تجربة استثنائية أساسها تلبية لمتطلبات العميل.

لمعرفة المزيد عن فعاليات مبخر وعروضها الترويجية ورعايتها، تابع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لـمبخر، أو قم بزيارة أحد فروع مبخر، أو قم بزيارة https://www.mubkhar.com/ أو اتصل بمركز خدمة العملاء عن طريق الاتصال بالرقم 56565601 للمساعدة على مدار الساعة.