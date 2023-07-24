عبدالله الراكان



أحيت الحسينيـــات مجالس ذكر أهل البيت النبوي في الليلة الرابعة من شهر المحرم، حيث تحدث الخطباء عن زوجة الإمام علي رضي الله عنه فاطمة بنت حزام الكلابية الملقبة بـ «أم البنين»، والتي عرفت بقوة الصبر على الأحزان والفجائع المذهلة التي مرت بها لاسيما استشهاد أربعة من ابنائها في توقيت متقارب مع أخيهم الإمام الحسين في كربلاء، لافتين إلى انها اتصفت بالوفاء والإخلاص. وفي حسينية الرسول الأعظم الكربلائية أكد الخطيب الشيخ سيد مهدي النواب، ان «أم البنين» تعتبر نموذجا للمرأة في الأسرة والمجتمع، مشيرا الى ان صلاح الأسرة يكون بصلاح المرأة، لافتا الى انها امتازت بالشجاعة والتضحية والأخلاق الحميدة كما قامت بالواجبات الزوجية للإمام علي رضي الله عنه والتربوية لأبنائها على أكمل وجه وضربت أروع الأمثلة للمرأة الصبورة القنوعة الراضية بقضاء الله وقدره.



وأضاف النواب: ان المجتمع الناجح يكون بالتربية الصحيحة للأبناء، كما كان يفعل الامام علي مع أبنائه ومن ذلك اصطحابهم الى المسجد، مشيرا الى المشكلات التي تقع للأبناء في الوقت الحالي وتهمل من الوالدين حتى تصبح عقدا لا حل لها.



وذكر أن للمرأة الدور الأكبر في تربية الأبناء، موضحا ان الإسلام لا يمنع خروج المرأة للعمل مع الضوابط الشرعية، لكن أساس مهمة المرأة إذا كانت أما هي تربية الأبناء.