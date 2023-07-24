

فاز بطل المبارزة يوسف الشملان على منافسه الجورجي في لعبة سلاح «السابر» للرجال أول من امس بنتيجة 15 مقابل 14 نقطة ليصعد إلى الدور 64 للبطولة تمهيدا لخوض مباراة التأهل للدور 32 غدا.



وقال العضو الإداري طارق مهدي الناطق باسم وفد المنتخب الوطني المشارك في ألعاب مونديال المبارزة الدولي الـ 69 في ميلانو إن الشملان بهذا الفوز يكون قد حقق فوزا مهما على طريق حصد النقاط للتأهل لأولمبياد باريس.



ويترأس وفد الكويت رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الكريم الشملان، وبعضوية نائب رئيس الاتحاد محمد فيحان المطيري وأمين صندوق الاتحاد أحمد يوسف ومدير المنتخبات طارق مهدي.



ويشارك منتخبنا بكوكبة من النجوم يمثله في سلاح السابر اللاعبون محمد مهدي وعبدالعزيز دعيج ويوسف الشملان، وفي الأيبيه عبدالعزيز العوضي وعبدالرحمن الياقوت وعبدالعزيز الشطي وحسن الفودري وعلي النكاس وفوزية الرفاعي، وفي الفلوريه عبدالعزيز الكندري وعلي فاضل وفيصل الزامل وعلي النصار وفرح الرشيدي.