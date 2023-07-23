twitter facebook whatsapp viber telegram email مرزوق الغانم: كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستوريًا في أي مرفق كان هي محل رفض قاطع وواضح ومحاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة المرأة الكويتية إلى زمن ما قبل 2005، وهذا ما لن نقبل به الأحد 2023/7/23 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2213 A+ A- استمع مرزوق الغانم: كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستوريًا في أي مرفق كان هي محل رفض قاطع وواضح ومحاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة المرأة الكويتية إلى زمن ما قبل 2005، وهذا ما لن نقبل به