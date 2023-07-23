مرزوق الغانم: كل الاقتراحات الهادفة إلى الانتقاص من حق المرأة المكتسب دستوريًا في أي مرفق كان هي محل رفض قاطع وواضح ومحاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة المرأة الكويتية إلى زمن ما قبل 2005، وهذا ما لن نقبل به