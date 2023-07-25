هادي العنزي



وصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل برئاسة د.أحمد عجب تعاقداته المحلية لتدعيم صفوف «أبناء أبو حليفة» في منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي 2023-2024، وذلك بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين محليين دفعة واحدة، حيث أعلن الساحل عن ضم المدافع الدولي السابق خالد القحطاني قادما من الشباب، ومحمد الموسوي (الجهراء)، ومحمد القحطاني (برقان)، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع مرزوق العازمي، وأحمد حديدي، وعبدالله المطيري، ومحمد حمود.



وقد انطلقت تدريبات الساحل مطلع يوليو الجاري، بقيادة المدرب الوطني محمد العزب، واستضاف الساحل على ملعبه الخميس الماضي نظيره الفحيحيل في أولى المباريات التحضيرية للفريقين، حرص خلالها العزب على تجربة العديد من اللاعبين، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وانتهت بفوز «أبناء أبو حليفة» 2-1.



هذا، ومن المقرر أن ينتظم الساحل في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين في العاصمة القطرية (الدوحة)، خلال الفترة من 5 حتى 18 أغسطس المقبل، يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية، تحضيرا لخوض غمار منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم.