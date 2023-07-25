قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي الى فوز 3-2 في مباراة ودية اقيمت على ملعب «روز بول» في باسادينا (ولاية كالفورنيا) في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك القادم حديثا من تشلسي، ثم اضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.



ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني، حيث قلص فريق العاصمة الإسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما افلتت منه تسديدة ضعيفة من الاورغوياني فيديريكو فالفيردي (57)، ثم ادرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية (59).



ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.