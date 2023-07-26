قد يواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير شعار تطبيق «تويتر» من العصفور الأزرق الشهير إلى إشارة «إكس» التي أعلن عنها أمس الأول، تحديات قانونية إذ تمتلك شركتا «ميتا» و«مايكروسوفت» حقوقا ملكية فكرية للمسمى ذاته.



ويستخدم حرف اللغة الإنجليزية إكس في العلامات التجارية على نطاق واسع لدرجة أنه مرشح لطعون قانونية والشركة التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر قد تواجه عقبات مستقبلا في الدفاع عن هويتها الجديدة إكس.



وقال جوش غيربن وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية «من المؤكد بنسبة 100% أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على تويتر بسبب ذلك»، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أميركية سارية مسجلة باسم إكس في الكثير من الصناعات.



ويحق لمالكي العلامات التجارية - والتي تحمي أشياء مثل الأسماء التجارية والشعارات - رفع دعاوى التعدي على حقوق ملكية العلامة التجارية إذا استخدمت شركة أخرى علامة قد تسبب التباسا لدى المستهلك. وتتراوح الأحكام في مثل هذه الدعاوى بين التعويضات المالية وحظر استخدام العلامة.



وتمتلك مايكروسوفت منذ 2003 علامة تجارية باسم إكس متعلقة بمنصة ألعاب الفيديو إكس-بوكس التابعة لها. كما تمتلك ميتا بلاتفورمز، التي أطلقت في الآونة الأخيرة منصة ثريدز المنافسة لتويتر، علامة تجارية اتحادية مسجلة في 2019 للحرف إكس باللونين الأزرق والأبيض وتستخدمها في مجالات تشمل البرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي.



من جهة أخرى، وعد ماسك في تغريدة على تويتر (سابقا) بأن التطبيق سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة «إدارة» ما وصفه بـ«العالم المالي» الخاص بهم، بعد يوم على إطلاق المنصة شعارها الجديد.



وقال ماسك «خلال الأشهر المقبلة، سيتيح تويتر إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق، لذا علينا أن نقول وداعا للطائر».