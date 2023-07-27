أثارت تقارير صحافية مصرية وتونسية اللغط حول مستقبل الظهير التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي، واحتمالية مغادرته صفوف البطل الأفريقي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأحد الدوريات العربية وخاصة السعودية وقطر. وأكد مصدر مقرب من إدارة المارد الأحمر، أن معلول من العناصر الأساسية بالفريق، ولا نية للتفريط فيه خاصة مع امتداد عقده حتى 2024.



في السياق نفسه، نفى مصدر مقرب من معلول ما تردد بشأن تفكير اللاعب في الرحيل موضحا أنه مستمر مع فريقه وملتزم بتعاقده.



وتعاقد الأهلي مع معلول في 25 يوليو 2016، وقدم مسيرة حافلة مع الفريق الأحمر على مدار 7 سنوات، ويعد من أنجح المحترفين في تاريخ الأهلي والدوري المصري.



إلى ذلك طلب نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز ضم احد ظهيري الأهلي كريم الدبيس أو زميله محمد أشرف اللذين يلعبان في الناحية اليسرى، وكذلك الحارس علي لطفي والجناح الشاب مصطفي سعد الذي باتا قريبين من الانتقال للفريق الصاعد في انتظار الرأي النهائي للمدير الفني كولر لحسم مصير اللاعبين المطلوبين من البقاء أو الرحيل.



من ناحية أخرى، نفي وكيل أعمال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنباء رحيل الأخير لقيادة الأهلي السعودي، وصرح: «بالفعل هناك تفاوض شفهي مع فيتوريا عن طريق بعض الوكلاء، ولم يتم عقد أي جلسات مع المدرب البرتغالي الذي يتواجد حاليا في بلاده».



وأضاف: «فيتوريا لا يفكر في الرحيل، لأن لديه مشروع وأحلام كبيرة مع منتخب مصر، وإذا كان الأمر متعلقا بالمال لفضل فيتوريا عرض الشباب السعودي قبل قيادة الفراعنة حيث كان راتبه هناك أكبر من ضعف الراتب الشهري مع منتخب مصر».



من جانب اخر يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي أزمة في خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.



وبحسب مصدر في الاتحاد المصري، فإن ميكالي كان يرغب في خوض مباريات ودية مع منتخبات آسيوية، لكن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، ستقام في نفس فترة التوقف الدولي.



وكان المنتخب الأولمبي نجح في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما احتل وصافة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 التي أقيمت في المغرب، حيث خسر المباراة النهائية ضد أسود الأطلس (2-1).



من ناحية اخرى يفتح اليوم الخميس باب القيد لتسجيل القوائم الأولى لفرق الدوري المصري وحتى يوم 5 اغسطس المقبل ثم يبدأ فتح القيد للقوائم الإضافية حتى يوم 14 سبتمبر.



و قرر الاتحاد المصري السماح للأندية في الدوري بقيد 30 لاعبا، كما تم تقنين عدد اللاعبين المعارين، حيث لا يجوز للنادي إعارة أو استعارة أكثر من 7 لاعبين في الموسم، ولا يجوز إعارة أو استعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي.



كما تم السماح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في الدوري الممتاز، ولاعبين أجنبيين في القسم الثاني، ولاعب أجنبي واحد في القسم الثالث، مع الموافقة على قيد 3 لاعبين أجانب تحت السن.