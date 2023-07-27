الفهد: علاقات صداقة تاريخية تربط الكويت والمملكة المتحدة وحريصون على تطويرها



بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة تدريبية بخميس مشيط، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.



من جهة أخرى، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أمس الأربعاء مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إنه تم خلال اللقاء الذي جاء بمناسبة زيارة الوزير البريطاني الرسمية للبلاد مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما ما يتعلق بالمجالات العسكرية والدفاعية إذ تم استعراض أهم المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأضافت أن الشيخ أحمد الفهد أشاد خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة وحرص الطرفين على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.



وحضر اللقاء سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.