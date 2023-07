نيل باتريك هاريس، ممثل، مغن، كوميدي ولاعب خفة أميركي. اشتهر بأدواره المسرحية الغنائية والدرامية، وبأدواره التلفزيونية الكوميدية. حائز على عدة جوائز منها الإيمي ثلاث مرات.



ولد نيل باتريك هاريس في 15 يونيو عام 1973، وكان عمره 15 عاما حيث شارك في بطولة «Clara’s Heart» أمام ووبي غولدبيرغ.



وفي العام الذي تلا ذلك بدأ لعب الدور الرئيسي في المسلسل التلفزيوني الكوميدي «Doogie Howser، M.D» وذلك لأربعة مواسم.



بعد ذلك ظهر هاريس في أفلام سينمائية وتلفزيونية، إضافة إلى إطلالات مسرحية في «Rent» و«Cabaret» وفي 2005 حصل على دوره الأشهر، شخصية بارني ستينسون في «How I Met Your Mother»، وتضم أحدث أعماله «Gone Girl» و«A Million Ways to Die in the West» وغيرها.



ولد نيل باتريك في نيومكسيكو، وهو ابن لمحاميين. ترعرع هاريس في رودوسو، نيومكسيكو، حيث كانت بداياته في التمثيل حيث لعب شخصية توتو في عرض التخرج المدرسي «The Wizard of Oz» وظهر في عدة عروض مسرحية وموسيقية حين كان طالبا في مدرسة لا كويفا الثانوية.