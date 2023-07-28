الموافقة على اقتراح كلية الطلب بشأن قواعد التحويل لطلبة مركز العلوم الطبية

المجلس وافق على تقرير الخطوات التنفيذية لاستجابة المجلات العلمية لمتطلبات «سكوبس»

تجديد انتداب د.يعقوب الشمري رئيساً للمكتب الثقافي في سفارتنا بباريس لمدة عام



ثامر السليم



ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري اجتماع مجلس الجامعة أمس والذي عقد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.



وذكر الظفيري أن مجلس الجامعة صدق على محضر الاجتماع رقم 3/2023 الذي عقد بتاريخ 4/6/2023، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 2/2023، مشيرا إلى أنه تم خلال مجلس الجامعة إعادة عرض لائحة الأمن والسلامة بعد ورود ملاحظات بعض عمداء الكليات والعمادات النوعية. وبين أن المجلس قد وافق على تجديد انتداب د.يعقوب الشمري الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية وثقافاتها بكلية الآداب انتدابا كليا للعمل بوظيفة رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت بباريس وذلك لمدة عام اعتبارا من 1/8/2023، ووافق على اقتراح كلية الطب بشأن قواعد التحويل لطلبة جامعة الكويت المسجلين بمركز العلوم الطبية في كليتي طب الأسنان - الصيدلة للعام الجامعي 2024/2023 ورأي لجنة الشؤون العلمية بهذا الشأن.



وأشار إلى أن المجلس قد وافق على اقتراح مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتقييم والقياس بشأن معادلة درجات IELTS بدرجات اختبارات القدرات الأكاديمية باللغة الإنجليزية ووافق على التقرير المقدم من اللجنة التنسيقية للنظر في اقتراح كلية العلوم الحياتية بتغيير مسمى قسم إدارة التقنية البيئية ليصبح قسم العلوم البيئية.



ولفت إلى أن المجلس وافق على تعيين أ.د. غازي عنيزان الرشيدي الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية رئيسا لتحرير المجلة التربوية، كما وافق المجلس على تعيين د.محمد نجيب المرزوق الأستاذ المشارك بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية رئيسا لتحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية اعتبارا من 1/8/2023، ووافق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية عن السنة المالية 2022/2021.



وتابع الظفيري: وافق المجلس على تقرير الخطوات التنفيذية لاستجابة المجلات العلمية لمتطلبات قاعدة بيانات «سكوبس»، كما وافق المجلس على اقتراح تعديل لائحة لجنة التأليف والتعريب والنشر، وتوحيد الإيميل الجامعي لكليات ومراكز العمل في جامعة الكويت. هذا، ووافق مجلس إدارة جامعة الكويت، على تمديد الإضافي الثاني لأعضاء هيئة التدريس لمدة سنة، وذلك بناء على اقتراح جمعية أعضاء هيئة التدريس، والذي يتوقع أن ينعكس على زيادة 20% على الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول المقبل. كما وافق المجلس على دراسة حاجة الجدول الدراسي للمقرر الإضافي الثاني للعام الجامعي 2024/2023، وتمت الموافقة على ترقية 21 عضو هيئة أكاديمية لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات.





الكليات الإنسانية والاجتماعية

٭ إقبال علي العنزي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ

٭ حسين محيسن الرشيدي: كلية الحقوق القانون الخاص - أستاذ

٭ حمود نايف الدبوس: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث - أستاذ

٭ أمل عبدالوهاب الصالح: كلية التربية -الإدارة التربوية - أستاذ

٭ شذى أحمد العبدالكريم: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - التفسير والحديث -أستاذ مشارك

٭ علي حسين الدوسري: كلية الحقوق -القانون الدولي - أستاذ مشارك

٭ مزنة عدنان القادري: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الفقه المقارن والسياسة الشرعية- أستاذ مشارك

٭ عبدالعزيز سعود العنزي حقوق - القانون الجزائي - أستاذ مشارك

٭ محمد عبدالله المطيري - الحقوق - القانون الخاص - أستاذ مشارك

٭ أحمد حمد القحطاني الحقوق - القانون الجزائي - أستاذ مشارك

الكليات العملية

٭ بومدين شنتوف: كلية العلوم- الرياضيات - أستاذ

٭ عبدالله سعد العازمي: كلية العلوم - الرياضيات - أستاذ

٭ مثنى طالب الرفاعي - الهندسة والبترول- الهندسة الكهربائية - أستاذ

٭ رجاء عبدالرحيم معروف - الطب - الأمراض السريرية - أستاذ

٭ جاجان كومار باسكارادوس - طب الأسنان- العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك إكلينيكي

٭ زينب فيصل المعراج - العلوم الحياتية - علوم المعلومات - أستاذ مشارك

٭ عبدالله أحمد الصميعي - الهندسة والبترول- الهندسة المدنية - أستاذ مشارك

٭ مشاعل صقر المطيري -العلوم الطبية المساعدة - تكنولوجيا علوم المختبرات - أستاذ مشارك

٭ محمد رائف سماوي -العلوم - علوم الحاسوب - أستاذ مشارك

٭ رائد سعيد أمين سعيد -العلوم - الطبية المساعدة - علوم الأشعة أستاذ مشارك

٭ زينب محمد الجزاف -العلوم الحياتية -علوم المعلومات - أستاذ مشارك