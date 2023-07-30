84.7 ألف مستفيد ومستفيدة أضيفوا لمنظومة التموين في عام.. وصلوا إلى 2.24 مليون

أعداد البطاقات التموينية ارتفعت بـ 7869 بطاقة إلى 257.9 ألفاً بنهاية مايو 2023



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن فاتورة إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية للمواطنين ارتفعت بنسبة 50% وبنحو 55 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمتها من يناير وحتى نهاية مايو 2023 نحو 166.76 مليون دينار، مقارنة مع 111.87 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022.



وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المستفيدين من البطاقات التموينية في الكويت خلال عام بواقع 84.7 ألف مستفيد ومستفيدة ليبلغ عدده في نهاية مايو 2023 نحو 2.246 مليون مستفيد ومستفيدة مقارنة مع 2.162 مليون مستفيد ومستفيدة في مايو 2022.



وتفصيليا، أظهرت بيانات رسمية أن أنفاق الحكومة على دعم المواد الأساسية يستحوذ على 38% من إجمالي الصرف على دعم المواد التموينية إذ بلغ إجمالي ما أنفقته الدولة خلال أول 5 أشهر على المواد الأساسية نحو 63.579 مليون دينار، استحوذ خلالها شهر يناير على أعلى معدل انفاق بنحو 14.24 مليون دينار، يليه شهر مايو بإنفاق بلغت قيمته 13.9 مليون دينار.



وأظهرت الأرقام أن إنفاق الدولة على دعم الحليب ومغذيات الأطفال بلغ نحو 5.927 ملايين دينار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023، وكان ملحوظا وجود تراجع كبير في الانفاق على هذا الجانب خلال شهر مايو إذ بلغت القيمة الإجمالية لدعومات الحليب ومغذيات الاطفال نحو 640.66 ألف دينار، بينما كانت تلك القيمة بالمليون دينار خلال الأشهر الأخرى إذ وصلت في يناير إلى أعلى مستوى عند 1.84 مليون دينار.



واستحوذ دعم المواد الانشائية على 58.3% من إجمالي الانفاق على الدعومات بواقع 97.25 مليون دينار وكان أعلى مستوى لها خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 في شهر أبريل بواقع 28.3 مليون دينار بينما سجل شهر مارس أدنى معدل للانفاق على هذا الجانب.



أعداد البطاقات



إلى ذلك، ارتفعت أعداد البطاقات التموينية المصدرة على أساس سنوي بنحو 7869 بطاقة جديدة في عام، إذ بلغت أعدادها في نهاية مايو 2023 نحو 257.9 ألف بطاقة تموينية مقارنة مع 250.03 ألف بطاقة تموينية في مايو 2022، أما منذ بداية العام الحالي فقد شهدت أعداد البطاقات التموينية زيادة في أول 5 أشهر بواقع 3293 بطاقة قياسا إلى 254.6 ألف بطاقة في ديسمبر 2022.



وشهدت البطاقات التموينية نحو 5504 عمليات إصدار وتجديد وإلغاء خلال أول 5 أشهر من العام الحالي وذلك بواقع 3526 عملية إصدار بطاقات، بمتوسط شهري 600 بطاقة إلا في شهر مارس الذي بلغ 981 عملية إصدار، بينما سجلت الفترة 1813 عملية تجديد بطاقات إلى جانب 165 إلغاء بطاقات.



أعداد المستفيدين



وفي سياق متصل، شهدت أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية على أساس سنوي زيادة بنحو 84.705 ألف مستفيد ومستفيدة جدد، إذ سجلت أعدادهم بنهاية مايو 2023 نحو 2.246 مليون مستفيد ومستفيدة مقارنة مع 2.162 مليون مستفيد ومستفيدة في مايو 2022، وعند مقارنة الأعداد منذ بداية العام فقد شهدت زيادة بواقع 34.151 ألف مستفيد ومستفيدة جدد في أول 5 أشهر قياسا إلى 2.212 مليون مستفيد ومستفيدة في نهاية ديسمبر 2022.



ولجهة المعاملات الخاصة بالمستفيدين فقد شهدت أول 5 أشهر من العام الحالي نحو 79.233 ألف معاملة إضافة وتحديث وحذف لمستفيدين كان أكثرها في شهر مارس بواقع 19.8 ألف معاملة ثم شهر مايو بواقع 17.13 ألف معاملة، وتضمنت المعاملات الإجمالية نحو 60.456 ألف معاملة إضافة مستفيدين للبطاقات التموينية، سجل خلالها شهر مايو نحو 13.29 ألف معاملة، فيما سجل شهر يناير 13.22 ألف معاملة، بينما سجل شهر مارس أعلى معدل إضافة منذ بداية العام بواقع 14.65 ألف معاملة، وشهدت فترة الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي 1573 عملية تحديث لبيانات مستفيدين، إلى جانب 17.204 ألف عملية حذف لمستفيدين.