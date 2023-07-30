أطلقت الشرطة في بنغلاديش الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قاموا برشق قوات الشرطة بالحجارة وإغلاق طرق رئيسية في العاصمة دكا، في أحدث احتجاج للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء.



ونظم حزب بنغلاديش الوطني المعارض وحلفاؤه سلسلة من الاحتجاجات منذ العام الماضي للمطالبة بتنحي الشيخة حسينة والسماح لحكومة تصريف الأعمال بالإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير المقبل.



واندلعت اشتباكات في عدة مواقع عندما تحركت الشرطة لتفريق آلاف الأشخاص الذين تجمعوا لعرقلة حركة المرور في الطرق الرئيسية بجميع أنحاء المدينة.



وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا فاروق حسين لوكالة فرانس برس «قمنا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي». وقال «أصيب بعض رجال الشرطة» بجروح.



وبحسب حسين، شهدت أربعة مواقع احتجاجات في المدينة اشتباكات مع قوات الشرطة والمتظاهرين، وأصيب 20 شرطيا واعتقل ما لا يقل عن 90 من المتظاهرين.



وأضاف أن الشرطة احتجزت قياديين من الحزب الوطني المعارض هما جويشوار روي وأمان الله أمان، لكن لم يتم إصدار أمر بتوقيفهما رسميا.



ورأى مراسلو فرانس برس في حي بالعاصمة، يعد مركزا لتصليح السيارات، متظاهرين يرشقون الحجارة باتجاه شرطة مكافحة الشغب ومركباتها.



من جانبه، قال باكو ميا وهو مفتش الشرطة في مستشفى جامعة دكا الطبي، إنه تم نقل ستة متظاهرين إلى المستشفى بعد اصابتهم بجروح.



وتعطلت خطوط النقل بين دكا وأجزاء اخرى من البلاد مع توقف حركة الحافلات والشاحنات.



ومنذ وصول حزب «رابطة عوامي» بقيادة الشيخة حسينة إلى السلطة عام 2009 تعرض الحزب لاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها.



ونظم الحزب الوطني المعارض منذ بداية العام عدة تظاهرات، مع خروج تظاهرات الشهر الجاري شارك فيها عشرات الآلاف.