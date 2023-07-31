عبدالله الراكان



أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن عن تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر تطبيق «سهل».



وقال المجرن في تصريح صحافي أمس: هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير خدماتها الإلكترونية والتي تعد مرحلة أساسية نحو تسريع خطوات التحول الرقمي التي من شأنها تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية، مشيرا الى أن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة عبر «سهل» عبارة عن شعارات مرتبطة بعملية تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وإصدار براءة الذمة التي تصورها الوزارة للمشتركين من العملاء.



وبين أن الوزارة أطلقت ثلاث خدمات عبر «سهل» الأسبوع الماضي، جاءت الخدمة الأولى من خلال إرسال إشعار للمشتركين فور استحقاق أي مديونية تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة عبر «سهل» من خلال الرقم المدني المسجل في النظام الآلي للوزارة، لافتا إلى أن الخدمة الثانية تأتي مكملة للخدمة الأولى، حيث سيتم إرسال إشعار للمشترك عبر التطبيق بعد إتمام عملية الدفع بنجاح متضمن بيان الرصيد الحالي، ومن خلال هذه العملية يستطيع المشترك الحصول على فاتورة الدفع الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة الوزارة.



وتابع: الخدمة الثالثة التي أطلقتها الوزارة حق استخراج براءة الذمة إلكترونيا في حال عدم وجود أي مديونية مستحقة وغير مدفوعة على المشترك نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة لصاحب الرقم المدني المسجل في سجلات الوزارة وكذلك تطبيق «سهل»، مبينا أن الوزارة تسعى دائما لإيجاد أفضل السبل التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين تماشيا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تنشده الدولة.