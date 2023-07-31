استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية، وللمملكة المغربية الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.