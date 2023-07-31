كشفت تقارير صحافية إنجليزية أن نادي ليفربول يسعى إلى ضم الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم هجوم نادي باريس سان جرمان الفرنسي بعقد إعارة. وكتبت صحيفة «ميرور» الإنجليزية في عددها الصادر في العطلة الأسبوعية أن ليفربول يجري محادثات مع سان جرمان بهذا الخصوص منذ عام 2018، مشيرة إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عقد إعارة لمدة عام لضم مبابي إلى صفوفه.



تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي مع سان جرمان مستمر حتى نهاية الموسم المقبل. وكان مبابي أعلن أنه لا يعتزم تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبعد هذا الإعلان ثارت العديد من التكهنات حول مستقبل نجم المنتخب الفرنسي.



إلى ذلك، فاز ليفربول على ليستر سيتي برباعية نظيفة في سنغافورة امس استعدادا للموسم الجديد وسجل الأهداف داروين نونيز وبوبي كلارك وديوجو جوتا وبين دوك.



ويواصل ليفربول استعداداته للموسم بلقاء بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل ثم دارمشتاد الألماني الاثنين من الأسبوع المقبل.