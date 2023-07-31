دمشق- هدى العبود



يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، ونشر عبر حسابه الرسمي بـ «انستغرام» مقطع ڤيديو يوضح فيه مواعيد الحفلات تحت عنوان «حفلات صيف 2023»، حيث يحيي 3 أغسطس حفلا في مهرجان جرش، وحفل 18 أغسطس ضمن مهرجان إهمج، وسيكون حاضرا 22 أغسطس في حفلات «stars on board».



من جهة أخرى وعلى صعيد الأغاني الجديدة، يستعد «سلطان الطرب» لإطلاق أغنيته الجديدة باللهجة المصرية وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى. في المقابل كان الوسوف قد أكد في تصريحات سابقة أنه يقوم بتحضير مجموعة من الأغاني خلال الفترة القريبة المقبلة.



وكان جورج وسوف قد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» وظهر في الصورة وهو يناظر صورة قديمة له تعود لسنوات مضت حيث قام بنفس الحركة في الصورة القديمة، وقال في تعليقه على الصورة: «عمر مر بين هاللحظتين».