بيروت - ناجي شربل



أحرز النجمة كأس السوبر التي تجمع بطلي مسابقتي الدوري والكأس، بفوزه على العهد بضربات الترجيح 4 - 1 في المباراة التي جمعتهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه أمام زهاء ألفي متفرج، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0 - 0. وهذه المسابقة الثانية التي يحرزها النجمة تواليا على حساب العهد بضربات الترجيح، بعد كأس لبنان للموسم المنتهي.



وشهدت المواجهة ثلاث فرص خطرة للعهد أهدرها السوري محمد المرمور والاسكوتلندي لي أروين (2)، مقابل فرصة حقيقية واحدة للنجمة من مجهود فردي لخليل بدر من الجناح الأيسر، إلا أنه سدد فوق المرمى. وسلم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم م.هاشم حيدر الكأس إلى قائد النجمة قاسم الزين، ليحرز النجمة المسابقة للمرة السابعة في تاريخه.



ويفتتح النجمة مشواره في الدوري العام الـ 64 أمام الصفاء السبت المقبل على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، قبل أن يلتقي العهد في المرحلة الثانية في جونيه.