القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل جاهدة من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج، وتسعى دوما للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم سواء في دولة الإقامة أو داخل الوطن، بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم، وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء في مصر، والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.



جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها د.مصطفى مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر «المصريين في الخارج» في نسخته الرابعة، امس بمشاركة نحو ألف مصري حضروا من 56 دولة.



ورحب مدبولي - في مستهل كلمته والتي ألقاها عن بعد - بأبناء مصر المقيمين بالخارج من مختلف الدول في وطنهم العزيز مصر.



من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف.



وشددت الوزيرة - في كلمتها، خلال المؤتمر - على انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية للدولة، بدعم متطلبات أبناء الجاليات المصرية في الخارج كونهم أبناء مخلصين للوطن، وسفراء للدولة المصرية في الخارج.



ونوهت الوزيرة بالنتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع من تعاون وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مع أبناء مصر في الخارج على مدار العام الماضي، مؤكدة أن حرص أبناء مصر في الخارج على المشاركة في دعم جهود التنمية في وطنهم الأم يأتي بـ «إنجازات عظيمة».



وأشارت إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.



ولفتت إلى أنها منذ توليها مسؤولية الوزارة، على رأس فريق عمل مخلص وشركاء نجاح من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، لم يكن لها هدف سوى صالح المصريين في الخارج وتلبية مطالبهم، والتأكد من سلامتهم، والتأكيد على دعم الوطن الدائم ورعايته لأبنائه في أي مكان أو بقعة من بقاع الأرض وفي كافة الظروف.



وأشارت إلى الأهمية الخاصة التي يكتسبها المؤتمر في نسخته هذا العام، بعد المشاركة الواسعة لأبناء مصر في الخارج، بواقع أكثر من ألف مصري ومصرية، وهي الأعداد التي كانت لتزيد لولا القدرة الاستيعابية للقاعة المستضيفة لفعاليته، مثمنة المشاركة المهمة لعدد كبير من الوزراء والقيادات التنفيذية بالدولة، وأعضاء مجلس النواب في النسخة الرابعة للمؤتمر.



وأعربت سها جندي عن سعادتها لمشاركة رموز وممثلي كافة فئات ومكونات المجتمع المصري في الخارج، خلال فعاليات المؤتمر، والذي انطلق عقد امس، بتنظيم من وزارة الهجرة، وبمشاركة د.مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وأكثر من ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم، وممثلي شركة المصريين في الخارج.



وأضافت أن فعاليات المؤتمر تتضمن قوة مصر وقدرتها على الصعيد السياسي الدولي وسياستها الإقليمية والوطنية ومجابهتها لحرب الشائعات الضروس، وتطورات الحوار الوطني الدائر حاليا في سبيل الوصول إلى قناعات وتفاهمات يجتمع عليها المصريون بأكملهم في الداخل والخارج.



وأردفت: «كما لا يفوتنا تناول الشق التعليمي وما قامت به الدولة لصالح المصريين في الخارج في مراحل التعليم الإلزامية، وعلى رأسها مبادرات (أبناؤنا في الخارج)، ومدارس المسار المصري، والمنصة الإلكترونية للتعليم، كما سنناقش باستفاضة وقلب مفتوح وضع التعليم الجامعي لجميع الأبناء بما في ذلك العائدون من مناطق النزاع المسلح والكوارث الطبيعية والتي حرصت الدولة على التدخل لإنقاذهم وإدماجهم في نظام التعليم الجامعي المصري».