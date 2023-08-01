حقق الوحدة الاماراتي فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 الإثنين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة الأندية العربية لكرة القدم المقامة في السعودية.



وسجل الأرجنيتنيان فاكوندو دانيال (44)، وكريستيان غوانكا (61) هدفي الوحدة، وايمن بوقرة (84) هدف بلوزداد.



وتصدر الوحدة الفائز على الكويت الكويتي 2-1 أيضا في الجولة الأولى، ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن الرجاء الرياضي المغربي الذي كان حقق نفس النتيجة أمام بلوزداد.



ويحتاج الوحدة إلى خسارة أو تعادل الكويت في مباراته امام الرجاء لاحقا للتأهل الى ربع النهائي.



وسيتأهل الرجاء في حال فوزه، لتكون مباراته الأخيرة مع الوحدة الخميس من أجل تحديد بطل المجموعة.



وفاجأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الجميع بإبقاء الثلاثي الإيراني أحمد نورالله، والبرازيلي جواو بيدرو، وغوانكا على مقاعد بدلاء الوحدة، قبل الدفع بالأخيرين في الشوط الثاني.



أما البلجيكي سفن فاندنبروك مدرب بلوزداد، فلم يبدأ بمختار ومحمد بلخير بعدما لعبا أساسيين أمام الرجاء.



وكان الوحدة الطرف الأفضل، وكاد يفتتح التسجيل بعد ركنية حركها البرازيلي ألان لوريرو الى طحنون الزعابي الذي رفعها عرضية أبعدها حارس بلوزداد عز الدين دوخة وارتدت إلى سالم السومحي، فسددها أرضية وصدها دوخة مجددا (15).



وكاد بلوزداد يسجل من أول هجمة حقيقية له بعدما لعب بوقرة عرضية كاد يحولها خالد بطي بالخطأ في مرماه عندما سددها فوق عارضة الحارس محمد الشامسي (35).



وانفرد دانيال بعد تمريرة الزعابي لكنه سدد بين يدي دوخة (41).



وافتتح الفريق الإماراتي التسجيل بعدما استفاد من معمعة داخل المنطقة لتصله كرة سددها أرضية في الشباك (44).



وأضاف الوحدة الثاني بعد تمريرة من دانيال إلى البديل غوانكا لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (61).



وقلص بلوزداد النتيجة بركلة حرة بعيدة من بوقرة حاول الشامسي صدها من دون نجاح (84).