اسامة ابو السعود

اعلن رئيس نقابة الخبراء بوزارة العدل محمد راشد العازمي ان اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية الدفاع بمجلس الامة استجابت لمطالب نقابة الخبراء باضافة تعديل على المادة ٤٠ من قانون مفوضية الانتخابات .

وتابع العازمي في تصريح صحافي: اضافة تلك الفقرة في التعديل الجديد والتي تنص على "للمفوضية الاستعانة بخبراء الادارة العامة للخبراء " واقر مجلس الامة هذا التعديل في المداولة الثانية للقانون بعد ان كان مشروع القانون في المداولة الاولى خاليا من ذكر ثمة دور للخبراء في العملية الانتخابية .

واردف قائلا: وبعد سعي وجهود حثيثة وعمل مشترك لنقابة الخبراء مع اعضاء اللجنة المشتركة لإشراك الخبراء اعضاء في جميع اللجان الرئيسية والاصلية والفرعية جاء الاقرار باضافة امكانية الاستعانة بخبراء الادارة العامة للخبراء وهو جزء من مطلب النقابة باضافة الخبراء بجميع اللجان .



وتابع العازمي: ستواصل النقابة جهودها والعمل على توسيع مشاركة الخبراء في جميع اللجان .

وفي الختام شكر مجلس ادارة نقابة الخبراء اعضاء اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع على تعاونهم وتفهمهم لاهمية دور الخبراء في العملية الانتخابية لاسميا مشاركتهم الفعالة في الانتخابات الماضية .