المهرجان تضمن فقرات فنية كويتية مميزة وعروضاً لفرقة «الفلامنكو» الإسبانية

الخرافي: المهرجان يوثّق العلاقات بين البلدين.. ويقدّم صورة جميلة عن الكويت



وسط تنظيم رائع وأجواء كويتية تراثية وحضور كبير من أبناء الجاليات الخليجية والعربية والمواطنين الإسبان، انطلقت فعاليات المهرجان الكويتي ـ الإسباني في ماربيا «بورتو بانوس»، حيث تضمن عدة عروض ثقافية وفنية نالت استحسان وإعجاب الحضور الذين تفاعلوا مع فقراته، وتعرفوا على الثقافتين الكويتية والإسبانية.



وفي هذا السياق، أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية الجهة المنظمة للمهرجان أبرار فيصل المسعود عن شكرها للحكومة الإسبانية وخاصة بلدية ماربيا لتعاونهم ودعمهم للمهرجان للمرة الثانية، لافتة إلى إقامة النسخة الأولى منه عام 2016 بهدف تسليط الضوء على العلاقات بين إسبانيا والكويت في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية والسياحية.



وقالت المسعود في تصريح لها ان هذا المهرجان أقل ما يمكن تقديمه لإبراز الثقافة الكويتية والتعريف بالكويت في مدينة حيوية مثل ماربيا، مشيرة إلى انه تضمن فقرات فنية عدة قدمتها الفنانة القديرة منى شداد وعروضا موسيقية من الفلكلور الكويتي للفرقة الكويتية بقيادة الفنان أحمد الرويشد وكل من الشباب المبدع عبدالرحمن الرويشد وجاسم المزيعل وعلي المتروك وعروض فرق الفلامنكو الإسبانية والأوبريت الكويتي بمشاركة مجموعة من بنات الكويت، مقدمة الشكر لهم على مشاركتهم ومساعدتهم في إنجاح المهرجان، لافتة إلى انه تضمن أيضا أكشاكا لعرض المنتجات والمطاعم الكويتية والإسبانية.



وتقدمت بالشكر للسفير الإسباني في الكويت ميغيل مورو أغيلار، لتقديمه الدعم الدائم لفعاليات المهرجان بالكويت وإسبانيا وإلى سفير الكويت في إسبانيا خليفة الخرافي على حضوره المهرجان، والشكر موصول للرعاة الداعمين للمهرجان «Q8 oil» و«Benahavis realestate»، والخطوط الجوية الكويتية وجريدة «الأنباء».



بدوره، أشاد سفير الكويت في إسبانيا خليفة الخرافي بالتنظيم المميز والترتيب الرائع للمهرجان، متقدما بالشكر للرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية الجهة المنظمة للمهرجان أبرار فيصل المسعود على جهودها المبذولة لإنجاح الفعاليات.



وأكد السفير خليفة الخرافي ان المهرجان يوثق العلاقات بين البلدين الصديقين ويقدم صورة جميلة عن الكويت، لافتا إلى أن الحضور استمتعوا بالعروض الموسيقية الجميلة والتي تمثل الثقافتين الكويتية والإسبانية.



من جانبه، أعرب السفير الإسباني لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار عن خالص تهانيه وتقديره للرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية الجهة المنظمة للمهرجان أبرار المسعود وفريقها المنظم لإنجاح فعاليات المهرجان الكويتي الإسباني، والذي تم تنظيمه خلال هذه الأيام للترويج للكويت في إسبانيا وتحديدا في قلب «بورتو بانوس» ببلدية ماربيا.



وبين السفير الإسباني ميغيل أغيلار ان أبرار المسعود من الشخصيات المحبة لإسبانيا وقد نظمت مهرجانا رائعا في الكويت وهو مهرجان «الفريا»، مشيدا بجهودها الكبيرة في التقريب بين البلدين والشعبين.