أعلنت كي بي إم جي ومايكروسوفت عن تعزيز كبير لعلاقتهما العالمية بشكل سيعيد رسم ملامح الخدمات المهنية على مستوى عدد من المجالات الأساسية في عالم الأعمال، بما يشمل تحديث مهارات القوى العاملة، والتطوير والاستخدام الآمن والسليم لحلول الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء، وقطاعات الأعمال، والمجتمع على نطاق أوسع.



ينطوي هذا التعاون الرائد في القطاع بين الشركتين العالميتين على التزام كي بي إم جي بعدة مليارات دولار في خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات السحابة التي تقدمها مايكروسوفت على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيتيح لشركة كي بي إم جي فرصة محتملة لتحقيق نمو متزايد يفوق 12 مليار دولار أميركي. وسيسهم هذا التحالف الموسع في تحسين مشاركة العملاء لدى كي بي إم جي وتعزيز تجربة الموظف بطريقة مسؤولة، وموثوقة، وآمنة.



في هذا السياق، ستعمل قدرات سحابة مايكروسوفت وخدمة Azure OpenAI للذكاء الاصطناعي على تمكين القوى العاملة العالمية لدى كي بي إم جي التي يبلغ عددها 265 ألفا، لإطلاق العنان لإبداعهم، وإجراء التحليلات بشكل أسرع، وتخصيص وقت أطول لتقديم المشورة الاستراتيجية. كما سيمكنهم ذلك من مساعدة العملاء، بما يشمل أكثر من 2500 عميل مشترك بين كي بي أم جي ومايكروسوفت، على مواكبة بيئة الذكاء الاصطناعي التي تشهد تطورا سريعا، ومعالجة أكبر التحديات التي تواجهها الشركتان في مجال الأعمال، وتهيئتهما لتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي.



نظرا إلى كون كي بي إم جي شريكا مستفيدا من خدمات Microsoft 365 Copilot وAzure OpenAI في المراحل المبكرة، سيلجأ الموظفون المهنيون في الشركة إلى تجربة التقنيات مع مجموعات الأعمال التي جرى اختيارها عبر الشركة العالمية، حيث سيتم الجمع ما بين القدرات المتزايدة لهذه لأدوات وتجاربهم، ومعطياتهم، وخبراتهم في المجال لتعزيز مشاركة العملاء وتسريع عجلة التطور في مجال الحلول الرقمية.



وقال ماجد مكي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الإدارية والاستشارات التكنولوجية، كي بي إم جي في الكويت: العلاقة مع مايكروسوفت معززة بقدر ما هي واعدة. ومن خلال هذا التعاون، نعتزم تعزيز تجربة الموظف إلى المستوى التالي ودفع الابتكار المتسارع للعملاء على مستوى الخدمات في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات. ستمكننا إمكانيات خدمة Microsoft Cloud وAzure OpenAI من تقديم المزيد من الإبداع والتحليل الأسرع ومساعدتنا في تقديم المزيد من الاستشارات الإستراتيجية، مما يضمن أن العملاء على اطلاع على بيئة الذكاء الاصطناعي سريعة التطور مع تحقيق أهداف أعمالهم.



إن الذكاء الاصطناعي والسحابة عبارة عن تقنيات بوابة ذات إمكانات هائلة لإطلاق العنان لقيمة مستقبلية مستدامة، ومن خلال تبني ذلك، نهدف إلى أن نصبح شركة سريعة التطور والتجدد، ومناسبة ليس فقط لدعم موظفينا وعملائنا، ولكن أيضا المجتمعات التي نعمل فيها.