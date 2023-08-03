يعقوب العوضي



تعاقد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الكويت مع الجناحين حسين الموسوي وفواز المشاري رسميا تدعيما لصفوف الأبيض الذي يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية والبطولة العربية.



وكان العميد قد ضم محترفا ثالثا وهو البرازيلي فينسيوس والذي سبق له المشاركة مع الأبيض في النسختين السابقتين للبطولة الآسيوية للأندية والبطولة العربية. ويأتي التعاقد مع المشاري على سبيل الإعارة من نادي كاظمة ولموسم واحد قابل للتجديد، فيما يتطلع الكويت إلى ضم محترف رابع.



وفي الإطار نفسه، أكد مدير اللعبة سامح الهاجري أن الأبيض دائما يتطلع لمنصات التتويج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة ولدينا استحقاقات محلية ودولية صعبة وتحديات قوية، مشيرا إلى أن الإدارة تفاضل بين عدة سير ذاتية لمحترفين أجانب، حيث سيتعاقد العميد مع أحدهم قبل المشاركة المنتظرة.