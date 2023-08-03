هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري لكرة السلة بالنادي العربي تعاقداته الصيفية لتعزيز صفوف الفريق الأول، وجاءت أحدث التعاقدات بضم صانع الألعاب الأميركي كيندال ديكس (36 عاما).



ليضاف إلى عديد الصفقات المحلية التي أبرمتها إدارة «الأخضر» في الأسابيع الماضية، حيث استقدمت الدولي حسين الخباز قادما من الجهراء، وعبدالله سالمين، وحسن أبورمية، وصقر عبدالرضا، وفهد السعيد، وعبدالرحمن البلوشي، والتجديد مع عادل مديد، وأحمد ومحمد عناد.



ويملك الأميركي البالغ طوله 192 سم خبرة طويلة في ملاعب كرة السلة، حيث سبق له اللعب في أميركا، وأوكرانيا، وپولندا، وإيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الأندية العربية، حيث لعب مع بيروت اللبناني، والمحرق البحريني، وأهلي بنغازي الليبي.



وتأتي التعاقدات الأخيرة لإدارة الأخضر للمنافسة على مركز متقدم في بطولتي الدوري، وكأس الاتحاد، وذلك بعدما عانى العربي كثيرا الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى.