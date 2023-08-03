يلتقي في السادسة مساء بتوقيت الكويت فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر، ويتقابل الفائز في هذا اللقاء مع فريق إنبي في المباراة التي ستقام بعد فترة التوقف الدولي، ليكتمل عقد فرق نصف النهائي، حيث يتواجه في الطرف الآخر فريقا الزمالك وبيراميدز. وتقام لقاءات نصف النهائي مع بداية الموسم الجديد.



وكان السويسري كولر المدير الفني للأهلي قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أسابيع بعد مباراة اليوم.



وفي ملف الصفقات، أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالأهلي أن إدارة التعاقدات تعمل على قدم وساق لضم صفقة ثالثة للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والخاصة بمركز رأس الحربة.



وقال القيعي: «تعاقدنا مع لاعبين فقط حتى الآن هما إمام عاشور والمغربي رضا سليم».



وأضاف: «قيمة عقد رعاية الأهلي 2 مليار جنيه في 4 سنوات أي أننا نحصل على 500 مليون جنيه في العام، وهو مبلغ قليل في ظل التزامات النادي المالية، وحق الرعاية لا يغطي الإنفاق على النشاط الرياضي الذي يحتاج 380 مليون جنيه، وقد يزيد هذا المبلغ في الموسم المقبل».



من جانب آخر، نجحت ضغوط أندية القسم الثاني والثالث في الجمعية العمومية التي انعقدت أول من أمس في رفض قرار مجلس اتحاد الكرة المصري بأغلبية كبيرة والخاص بتطبيق نظام دوري المحترفين الجديد، ما دفع بمسؤولي الاتحاد الإعلان عن الاجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة إلغاء قراره السابق بانطلاق البطولة بنظامها الجديد الموسم المقبل.



وأكد رئيس الاتحاد جمال علام في اجتماعه مع ممثلي الأندية أنه سوف يتم النظر في تطبيق النظام الجديد في حالة عدم توفير الدعم اللازم للأندية إذا لم يتمكن الاتحاد من تسويق البطولة واستقدام رعاة كبار لشراء حقوق رعاية دوري المحترفين، ما يعود بالنفع على الأندية المشاركة بها، خاصة أن معظمها يعاني من أزمات مالية.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتكون دوري المحترفين من إجمالي 20 فريقا بواقع 14 فريقا من الدرجة الثانية، بالإضافة لـ 3 فرق من القسم الثالث، بجانب الهابطين الـ 3 من الدوري الممتاز.



من ناحية أخرى، عاد المدرب أيمن الرمادي لتدريب سيراميكا كليوباترا مرة أخرى للمرة الثانية في أقل من أسبوعين بعد إنهاء تعاقده مع الظفرة الإماراتي بشكل ودى، وصرح الرمادي: «ظروف عائلية أجبرتني على فسخ عقدي مع الظفرة والعودة للتدريب في مصر».



وقاد أيمن الفريق المصري في مباراة واحدة قاده فيها للتتويج بكأس الرابطة عقب تغلبه على المصري البورسعيدي (4-1) في المباراة النهائية.