ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ان اعلان نتائج قبول غير الكويتيين من مختلف الفئات سواء المنح الثقافية ومنح الوزير ودول مجلس التعاون وأبناء العاملين في الجامعة او المقيمين بصورة غير قانونية بجامعة الكويت نهاية الشهر الجاري.



وأشارت المصادر الى ان عدد من سيتم قبولهم من غير الكويتيين يبلغ 500 طالب وطالبة حيث تم تخصيص 500 مقعد لهم.



من جهة اخرى، علمت «الأنباء» أن الأمين العام بالإنابة في جامعة الكويت أ.د.فايز الظفيري دعا جميع رؤساء مراكز العمل الى ضرورة تطبيق ميكنة العمل الإداري وتقليص الدورة المستندية وتبسيط وميكنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الإجراءات اعتبارا من 3 سبتمبر المقبل وإيقاف التعامل الورقي، لافتة الى انه سيتم تفعيل إجازة الوفاة والإجازة الخاصة لمرافقة الموظفة طفلها المريض بنظام الخدمة الذاتية من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.



وذكرت المصادر ان الأمانة العامة دعت رؤساء مراكز العمل والموظفين العلم والعمل والالتزام بأن يتم التقديم على الإجازتين عن طريق نظام الخدمة الذاتية الخاص بموظفي الجامعة، مؤكدة انه في حال التقديم على إجازة الوفاة يرفق مع الطلب كل من صور شهادة الوفاة وشهادة ميلاد الموظف بالإضافة الى شهادة ميلاد الأم أو الأب في حالة وفاة الجد أو الجدة.