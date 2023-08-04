حصل طالب الدراسات العليا محمد مطلق السمدان المطيري، على المركز الثاني في كتابة رسالة الماجستير بالعلوم السياسيـــــة والعلاقات الدولية في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، والتي جاء عنوان أطروحتها «مكافحة الإرهاب الدولي».



وذكرت جامعة نيويورك، التي تعتبر جامعة نيويورك من ابرز جامعات عالميا، أن محمد المطيري هو العربي والكويتي الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة والمركز الثاني في تاريخ الجامعة وعلوم السياسية.



وأوضحت الجامعة أن معظم سفراء الولايات المتحدة الأميركية قد تخرجوا في جامعة نيويورك وقسم العلاقات الدولية.



وقد تنافس على هذه الجائزة 90 طالب دراسات عليا في جامعة نيويورك. وقد ذكر في الرسالة عن دور المنظمات الدولية عالميا لمحاربة الإرهاب الدولي وأهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والحلفاء مثل الولايات المتحدة الأميركية، كما تمت مناقشة المزيد من المؤتمرات الدولية لمكافحة الإرهاب في الأطروحة المنبثقة عن أهمية توعية الشباب بخطورة التفكير الإرهابي.