صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله مال الله الذي حدثنا عن بداياته البحرية في العام 2006 وعشقه للمحادق الشمالية أمثال الدفان والحيشان والرشدان، وأين يتواجد الشعم في فصلي الصيف والشتاء، وما هي ترديعة السبيطي والييمه التي يفضلها، أماكن تواجد الشيم، ومتى يبدأ موسم صيد الچنعد بالتشخيط والجق، ومتى يكون موسم النقرور، كما اطلعنا مال الله على أوقات صيد الهامور وييمته المفضلة، ومكان وييمة النويبي، وما هي القوانين الصارمة التي يتمناها ان تتحقق لردع الصيادين المخالفين، وعودة المسابقات البحرية، ومعلومات متنوعة عن صيد أغلب أنواع الأسماك، فإلي التفاصيل:



يقـــول الحـــداق عـــبدالله مال الله: بدايتي بالصيد كانت في سنة 2006 مع الإخوان وعيال العم وكانت طلعاتنا حق صيد أسماك الشعم والنويبي في منطقة الدفان وقطعة الدعية والركسه والحيشان والرشدان واستمررنا على هذا الوضع لغاية سنة 2012 وبعدها بدأ الاهتمام بحبيب الملايين السبيطي وبديت أتعلم أسراره وأحسب ماياته وأماكن مرعاه، وأماكن صيد السمكة على حسب الموسم ومكان مرعاها يعني في فصل الصيف تحصل الشعم والسبيطي وتتواجد بالأماكن الصخرية والرقوق وفي فصل الشتاء تتواجد في الغزر.



السبيطي والمزيزي ترديعتها ركة



ويضيف: السبيطي والمزيزي ترديعتها تكون ركة ذراع الى ذراع ونصف، وأفضل ييمة تكون حية (فرش) مثل الزوري والميد والعومه، وإذا كانت ييمتك من السوق تكون يواف او ميد او سلس سعودي ومصران الدجاج وصلاخ او قراط وتشوف اللي يضرب عليك سمچة وتعتبر عوهة أساس عبور الأسماك وهي ام السبيطي والبالول، والنقرور موسمه في شهري مارس وأبريل وتكون أماكنه بالغزر مثل مجرى البواخر أو تحت جسر جابر وييمته الروبيان.



الشيمة تصيدها بالجق



ويتابع: الشيمة ييمتها المفضلة اليميامة الحية وأفضل مكان تتواجد فيه الدردور وتبين عند جسر الشراع والحيشان ومرات تكون ييمتها العومه الحيه والزوري وتكون ترديعتها ركه باع إلى باع ونصف ويتم صيدها بالجق واذا كانت تنصاد بالييمة الحية ما تاخذ على الجق بنفس المكان والعكس صحيح، أما بالنسبة حق سمكة الچنعد تحصلها بالجنوب وموسمه في شهر نوفمبر ويبين على التشخيط الحي والجق.



الهامور صيده مع وقفة المايه



ويضيف: مكان تواجد الهامور الطبعانات والميافر وييمته المفضلة الجم الحي ووقت صيده على وقفة المايه وتكون ترديعتك علاق وضروري تكون مسوي نشقه (رابط الخيط بالطراد) عشان ما يلحف ويقص الخيط، وأفضل مكان لصيد أسماك الشعم والنويبي في فصل الشتاء بالغزر وتكون ييمتك روبيان سعودي للشعم والخثاق للنويبي والشعم بالصيف يبين في الرق والأماكن الصخرية والأسياف.



قوانين صارمة على الصيادين



ويقول: أتمنى التركيز على موضوع الصيادين اللي يقطون عديد بالجون وقراقير والتعامل معاهم بقوانين صارمة والتشديد عليهم وبالمقابل التخفيف من المخالفات اللي تطلع كل كم يوم على الحداقة الهواة مثل السماح بالصيد بالساليه كونها ما تأثر على البيئة والسماح بالصيد بالشرايب، ويلغون رسوم الدخـــول الى الجون، وأتمنى عودة المسابقات التي تنظمها بعض الجهات وترجع الى سابق عهدها مثل مسابقة الموروث الشعبي وغيرها.



ويضيف: اختيارك للجق يكون بتحديد السمكة المستهدفة وتمتاز هذه الطريقة بأن السمكة تهجم على الجق بدافع الجوع والفضول، وأكثر المرات نصيد السمكة والميدار حايشها في الجسم وهذا دليل على ان السمكة هجمت على الجق بدافع الفضول او حركة الجق فقط، الجق حاليا من أفضل وسائل الصيد في جميع المواسم وتقريبا حق كل أنواع السمك فهذه الطريقة سهلت على الكثيرين وتمتاز بالتنوع في السمكة، وتختلف الجقات من ناحية الوزن واللون والشكل.



ختامية



واختتم مال الله قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر الأوساخ والمخلفات التي ترمى وتزيد التلوث وتشوه المنظر الحضاري والتأخر بأخذ الإجراءات في حال تعطل الإضاءات في الاشياب والبويات وتشديد القوانين على الحداقة الهواة والتراخي على الصيادين، وربي يحفظ الجميع.